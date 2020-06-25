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УЗ відновила продаж квитків до Слов'янська

Четвер, 25 червня 2020, 11:21
 

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків до Слов'янська і зупинку поїздів у зв'язку із пом'якшенням карантинних заходів у місті.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Наразі відновили зупинку на станції Слов’янськ поїздів далекого сполучення №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712/711 Київ – Костянтинівка та №126/125 Київ – Костянтинівка.

Також поновили зупинку у Слов’янську приміські поїзди:

  • №6018 Фенольна – Лиман,
  • №6225 Святогірськ – Краматорськ,
  • №6002 Слов’янськ – Святогірськ,
  • № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка,
  • №6231 Святогірськ –Скотувата,
  • №6244 Скотувата – Близнюки,
  • №6251 Близнюки – Скотувата,
  • №6072 Скотувата – Слов’янськ,
  • №6004 Костянтинiвка – Святогірськ,
  • №6249 Лиман – Фенольна,
  • №6219 Лиман – Близнюки.

Нагадаємо:

З 26 червня до Львова розпочнуть курсувати 4 пасажирські поїзди,  раніше потяги курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.

Економічна правда

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