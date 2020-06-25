УЗ відновила продаж квитків до Слов'янська
Четвер, 25 червня 2020, 11:21
"Укрзалізниця" відновила продаж квитків до Слов'янська і зупинку поїздів у зв'язку із пом'якшенням карантинних заходів у місті.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Наразі відновили зупинку на станції Слов’янськ поїздів далекого сполучення №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712/711 Київ – Костянтинівка та №126/125 Київ – Костянтинівка.
Також поновили зупинку у Слов’янську приміські поїзди:
- №6018 Фенольна – Лиман,
- №6225 Святогірськ – Краматорськ,
- №6002 Слов’янськ – Святогірськ,
- № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка,
- №6231 Святогірськ –Скотувата,
- №6244 Скотувата – Близнюки,
- №6251 Близнюки – Скотувата,
- №6072 Скотувата – Слов’янськ,
- №6004 Костянтинiвка – Святогірськ,
- №6249 Лиман – Фенольна,
- №6219 Лиман – Близнюки.
Нагадаємо:
З 26 червня до Львова розпочнуть курсувати 4 пасажирські поїзди, раніше потяги курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.
Економічна правда
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