Ціни на нафту падають на тлі побоювань щодо другої хвилі COVID-19
Ціни на нафту падають на тлі зростання кількості нових випадків зараження COVID-19 у низці країн та побоювань щодо другої хвилі хвороби, а також - на тлі збільшення запасів нафти в США.
Про це свідчать дані торгів.
На 7:55 за Києвом серпневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались по 39,91 доларів за барель - це на 0,4 долара нижче ціни на закритті попередньої сесії.
Серпневі ф'ючерси на нафту WTI на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) торгувались по 37,7 доларів за барель - це на 0,31 долара нижче ціни на закритті попередньої сесії.
Станом на 9:35 серпневі ф'ючерси на WTI торгуються по 37,76 доларів, серпневі ф'ючерси на Brent - по 40,00 доларів.
"Серйозне занепокоєння викликає зростання кількості заражень COVID-19 у кількох американських штатах, включаючи Каліфорнію, Техас і Флориду.
Є побоювання, що зняті обмеження можуть повернутися назад", - заявив аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Захір, якого цитує MarketWatch.
Нагадаємо:
Ціни на нафту еталонних марок знижувались в ході торгів у вівторок після впевненого підйому напередодні.
Економічна правда
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