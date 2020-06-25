Ціни на нафту падають на тлі побоювань щодо другої хвилі COVID-19

Ціни на нафту падають на тлі зростання кількості нових випадків зараження COVID-19 у низці країн та побоювань щодо другої хвилі хвороби, а також - на тлі збільшення запасів нафти в США.

Про це свідчать дані торгів.

На 7:55 за Києвом серпневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались по 39,91 доларів за барель - це на 0,4 долара нижче ціни на закритті попередньої сесії.

Серпневі ф'ючерси на нафту WTI на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) торгувались по 37,7 доларів за барель - це на 0,31 долара нижче ціни на закритті попередньої сесії.

Станом на 9:35 серпневі ф'ючерси на WTI торгуються по 37,76 доларів, серпневі ф'ючерси на Brent - по 40,00 доларів.

"Серйозне занепокоєння викликає зростання кількості заражень COVID-19 у кількох американських штатах, включаючи Каліфорнію, Техас і Флориду.

Є побоювання, що зняті обмеження можуть повернутися назад", - заявив аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Захір, якого цитує MarketWatch.

Нагадаємо:

Ціни на нафту еталонних марок знижувались в ході торгів у вівторок після впевненого підйому напередодні.

Економічна правда