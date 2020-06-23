Нафта дешевшає після зростання напередодні

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в ході торгів у вівторок після впевненого підйому напередодні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:25 по Києву у вівторок становить $43,03 за барель, що на $ 0,05 (0,12%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,89 (2,11%).

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на $ 0,14 (0,34%) - до $40,59 за барель. У понеділок вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,9 (2,3%).

Тиск на ринок чинили несподівані заяви торгового радника Білого дому Пітера Наварро, який сказав в ефірі Fox News, що президент США Дональд Трамп вирішив припинити торговельну угоду з Китаєм, оскільки співробітники розвідки все більше впевнені в тому, що пандемія коронавируса виникла в Уханьского лабораторії.

Між тим пізніше Трамп спростував інформацію про розірвання торгової угоди з Китаєм. "Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!" - написав він у Twitter.

Підтримку нафтовому ринку напередодні надали, зокрема, скорочення поставок. Число бурових установок для видобутку нафти і газу в США і Канаді впало до рекордного мінімуму за останній тиждень, свідчать дані Baker Hughes.