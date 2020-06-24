Паводки на Прикарпатті: УЗ скасувала сім приміських поїздів
"Укрзалізниця" скасувала курсування 7 приміських поїздів на окремих напрямках на Прикарпатті у зв'язку із масштабними паводками.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зокрема, із 24 червня не курсуватимуть 4 приміські поїзди: Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта.
Також з 25 червня Укрзалізниця скасувала курсування 3 поїздів: Снятин - Коломия, Коломия - Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ.
Нагадаємо:
У зв'язку із повінню у західних областях України у найближчі дні можливі затримки з доставкою "Укрпоштою" посилок, листів та пенсії.
У середу Шмигаль, облітаючи Західну Україну заявив, що цьогорічний потоп перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.
Негода вже завдала Закарпатській області збитків на 125 мільйонів гривень.
Економічна правда
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