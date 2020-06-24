Суд може змусити українців повернути Фонду гарантування вкладів 100 мільярдів

Ретроспективне визнання неконституційним закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб може призвести до визнання діяльності Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) незаконною, наслідки чого будуть руйнівними і для фінансової системи загалом.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо це рішення матиме ретроспективну дію (...), це призведе фактично до того, що діяльність Фонду за весь час його існування буде визнана незаконною. А це значить, що всі внески, які виплачували комерційні банки за час існування Фонду, потрібно буде повернути банкам. (...) А 2 млн вкладників, які отримали від фонду майже 100 млрд грн, змушені будуть повернути ці кошти до ФГВФО", - сказала вона.

Рожкова додала, що це може призвести до того, що всі рішення щодо ліквідації банків, створення перехідних банків, щодо продажу активів із балансів неплатоспроможних банків потрібно буде визнати незаконними і повернути їх до того стану, в якому вони були на момент, коли потрапили до ФГВФО.

"Тому наслідки такого рішення можуть бути руйнівними для фінансової системи або загалом для існування нормальної інфраструктури фінансової системи. Крім того, це будуть, звісно, дуже великі втрати для бюджету", - наголосила Рожкова.

За її словами, у разі, якщо рішення КС поширюватиметься лише на майбутні періоди, то це може зупинити зниження ставок.

"Переважна більшість вкладів у банківській системі на сьогодні - це вклади звичайних громадян... до 200 тис. грн. Ризик для таких громадян підніметься, відповідно ціна не знижуватиметься. А якщо не знижуватиметься вартість депозиту, то ми маємо перестати говорити про потенційну можливість зниження вартості кредитів, включаючи іпотеку", - пояснила Рожкова.

Вона зазначила, що у всіх країнах є такі інституції, головним завданням яких є захист найуразливіших верств населення в разі настання кризових явищ.

Нагадуємо:

Після 4-річної паузи Конституційний суд поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу, зокрема, легітимність прийнятих Фондом рішень по Приватбанку.

30 червня о 12:00 КСУ продовжить розгляд справи за поданням Верховного Суду України (ВСУ) від 2015 року щодо відповідності Конституції закону №4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

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