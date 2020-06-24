Viber запустив нову функцію: зникаючі повідомлення

Месенджер Viber презентував нову функцію - зникаючі повідомлення у звичайних чатах, але видалив можливість створювати нові секретні чати.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Аби встановити період, протягом якого повідомлення буде видно в чаті, користувач повинен натиснути на іконку з годинником.

Після цього він зможе вибрати період: 10 секунд, 30 секунд, 1 хвилина, 1 година. Коли цей час закінчиться, повідомлення зникне", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зникаючі повідомлення будуть позначені: внизу з'явиться таймер.

"Це зручно, наприклад, для надсилання чутливої ​​інформації, на зразок номера кредитної картки.

Якщо з іншої сторони спробують зробити скріншот такого повідомлення, користувач отримає повідомлення про це", - додали у Viber.

Для того, що користуватися новою функцією, потрібно оновити додаток.

Нагадаємо:

Сервіс Viber запустив групові відеочати на 20 осіб - ця функція уже працює в усьому світі, у тому числі - в Україні.

Економічна правда