Viber запустив групові відеочати на 20 осіб
Сервіс Viber запустив групові відеочати на 20 осіб - ця функція уже працює в усьому світі, у тому числі - в Україні.
Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників Rakuten Viber в Україні.
Для того, щоб почати груповий відеочат, потрібно натиснути кнопку "Відео" у верхній частині екрану чи запросити більше учасників у поточний відеодзвінок.
При цьому, для запуску нової функції потрібно оновити додатокю
"Нова функція також дозволить транслювати екран, це буде корисно тим, хто проводить лекції або майстер-класи. При необхідності кожен учасник конференції може закріпити відео тієї чи іншої людини на своєму екрані смартфона, а також відключити у себе звук та/або відео і подивитися, чи зробили це інші", - йдеться у повідомленні.
Водночас компанія визнає, що цю фунцію запустили після того, як побачили великий попит на використання групових дзвінків.
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