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Viber запустив групові відеочати на 20 осіб

Вівторок, 16 червня 2020, 18:18
 

Сервіс Viber запустив групові відеочати на 20 осіб - ця функція уже працює в усьому світі, у тому числі - в Україні.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників Rakuten Viber в Україні.

Для того, щоб почати груповий відеочат, потрібно натиснути кнопку "Відео" у верхній частині екрану чи запросити більше учасників у поточний відеодзвінок.

При цьому, для запуску нової функції потрібно оновити додатокю

"Нова функція також дозволить транслювати екран, це буде корисно тим, хто проводить лекції або майстер-класи. При необхідності кожен учасник конференції може закріпити відео тієї чи іншої людини на своєму екрані смартфона, а також відключити у себе звук та/або відео і подивитися, чи зробили це інші", - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія визнає, що цю фунцію запустили після того, як побачили великий попит на використання групових дзвінків.

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