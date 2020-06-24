Більше 10% споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу – НБУ

Більше 10% споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу, наприкінці року Нацбанк планує провести наприкінці року аналіз активів банків, щоб упевнитися в коректності класифікації кредитів та достатності резервів.

Про це на брифінгу заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає FinClub.

"Зниження внутрішнього та зовнішнього попиту, карантинні обмеження та невирішені структурні проблеми в багатьох секторах економіки матимуть помітний вплив на платоспроможність позичальників.

Саме тому, пропонуючи кредитні продукти, банки повинні відстежувати фінансовий стан боржників та враховувати їхні тимчасові фінансові труднощі", - розповіла Рожкова.