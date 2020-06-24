Більше 10% споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу – НБУ
Більше 10% споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу, наприкінці року Нацбанк планує провести наприкінці року аналіз активів банків, щоб упевнитися в коректності класифікації кредитів та достатності резервів.
Про це на брифінгу заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає FinClub.
"Зниження внутрішнього та зовнішнього попиту, карантинні обмеження та невирішені структурні проблеми в багатьох секторах економіки матимуть помітний вплив на платоспроможність позичальників.
Саме тому, пропонуючи кредитні продукти, банки повинні відстежувати фінансовий стан боржників та враховувати їхні тимчасові фінансові труднощі", - розповіла Рожкова.
"Ці збитки реалізуються протягом наступних кількох кварталів, тож банки не повинні зволікати з їх визнанням та вчасно формувати резерви", - додала вона.
Зазначимо, що у березні (перший місяць карантину), частка непрацюючих кредитів зросла до 48,92%.
Найбільше частка NPL зросла в державних банках - до 64,7%. Зокрема в Приватбанку - до 78,66%, а в інших держбанках - до 51,73%.
Нагадаємо:
За умови збереження макроекономічної стабільності Національний банк очікує до кінця року на найнижчі в історії України відсоткові ставки за кредитами.
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