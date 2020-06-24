НБУ до кінця року очікує найнижчих в історії України відсотків по кредитам

За умови збереження макроекономічної стабільності Національний банк очікує до кінця року на найнижчі в історії України відсоткові ставки за кредитами.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час Звіту про фінансову стабільність.

Після зниження облікової ставки, ми бачимо, як більшість банків знижує відсоткові ставки за депозитами (і вже є одноцифрові ставки за депозитами).

Звичайно це в перспективі призведе до зниження вартості кредитних ресурсів.

..Якщо збережеться макроеконом стбільність, а права кредиторів будуть забезпечені та посилені, то ми до кінця року очікуємо побачити найнижчі в історії України відсоткові ставки за кредитами", - підкреслила заступник голови НБУ.

Рожкова зазначила, що зниження ставки стало можливим завдяки уповільненню інфляції, стабільності валютного ринку, а також стабільній роботі банківського сектору.

Економічна правда