У найближчому майбутньому сертифікація "Укренерго" не є можливою – Енергетичне співтовариство

Серитфікація НЕК "Укренерго" у якості незалежного оператора системи передачі електроенергії найближчим часом не є можливою.

Про це заявив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Януш Копач, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до презентації Копача, компанія не відповідає вимогам анбандлінгу по моделі ownership unbundling (OU), оскільки не володіє системою передачі і здійснює управління активами на правах господарського ведення.

"Ця модель у країні є політично неприйнятною", - йдеться у документі.

Водночас анбандлінг по моделі Independent System Operator (ISO) вимагає внесення змін до низки законів. При цьому процес законодавчих змін має хаотичний характер - наразі у Раді налічується чотири відповідні законопроєкти.

Крім цього, у Секретаріаті Енергетичного співтовариства підкреслюють на питанні реальної незалежності компанії від держорганів, зокрема від Кабміну та Міненерго.

Зокрема, останнє раніше неодноразово підкреслювало необхідність збереження за ним можливості впливати на інвестиційні плани компанії шляхом узгодження відповідних документів, що затверджуються НКРЕКП.

Також міністерство втручається в діяльність оператора системи передачі, віддаючи компанії розпорядження щодо забезпечення пріоритетної диспетчеризації ТЕС, які використовують вугілля в якості основного виду палива.

Серед інших негативних явищ на ринку електроенергії, які не сприяють сертифікації "Укренерго": зарегульованість, невдала модель ПСО, незавершений анбандлінг системи розподілу електроенергії, цінове регулювання для кінцевих споживачів.

"Сертифікація "Укренерго" в найближчому майбутньому нездійсненна", - наголосив Копач.

Нагадаємо:

Кабмін до 1 листопада надав вугільним ТЕС пріоритетну диспетчеризацію виробленої ними електроенергії.

За даними співрозмовників ЕП в Кабміні, ухвалення цього розпорядження унеможливлює сертифікацію "Укренерго", як незалежного оператора, що в свою чергу є обов'язковою умовою приєднання української енергосистеми до енергосистеми Європи ENTSO-E.

"Це повністю ручне регулювання. Енергоспівтовариство виступало проти такого рішення. Тепер питання сертифікації "Укрненерго" та інтеграція із європейською енергосистемою під великим питанням", - сказав співрозмовник.