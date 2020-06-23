Кабмін поставив під питання приєднання України до енергосистеми Європи

Кабмін до 1 листопада надав вугільним ТЕС пріоритетну диспетчеризацію виробленої ними електроенергії.

Відповідне розпорядження №702-р від 17 червня у вівторок опублікували на "Урядовому порталі".

Відповідно до розпорядження, Міненерго має затвердити перелік ТЕС, які використовують вугілля для виробництва електроенергії і за якими буде здійснюватися пріоритетна диспетчеризація.

Водночас "Укренерго" рекомендують "забезпечити пріоритетність диспетчеризації енергоблоків теплових електростанцій енергогенеруючих компаній, які не використовують природний газ як основний і резервний вид палива для виробництва електричної енергії".

Виняток - газ, який використовується для технологічних потреб для підтримки стійкого горіння і виконання операцій із запуску/зупинки основного обладнання.

За даними співрозмовників ЕП в Кабміні, ухвалення цього розпорядження унеможливлює сертифікацію "Укренерго", як незалежного оператора, що в свою чергу є обов'язковою умовою приєднання української енергосистеми до енергосистеми Європи ENTSO-E.

"Це повністю ручне регулювання. Енергоспівтовариство виступало проти такого рішення. Тепер питання сертифікації "Укрненерго" та інтеграція із європейською енергосистемою під великим питанням", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо:

Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля у виробництва електроенергії на українських ТЕС.

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Микола Топалов, ЕП