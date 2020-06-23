Гривня зміцнилася до долара ще на 5 копійок
Вівторок, 23 червня 2020, 19:45
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 24 червня на рівні 26,61 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,12 гривні (на 23 червня - 29,89 гривні).
Нагадуємо:
23 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
23 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
Економічна правда
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