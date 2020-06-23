Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
23 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57 - 26,60 гривні;
Євро – 30,10 - 30,12 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,55 – 26,75 гривні. Євро купують по 29,66 гривні, продають по 30,09 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,70 гривні, євро - 29,87 - 29,96 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 26,66 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,89 гривні (на 22 червня - 30,00 гривні).
23 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Економічна правда
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