Google оголосив про запуск факт-чекінгу у розділі пошуку зображень
Компанія Google оголосила, що запускає функцію перевірки походження, автентичність та контексту зображення в Google Images.
Про це повідомляється у блозі компанії.
"Фотографії та відео - це неймовірний спосіб допомогти людям зрозуміти, що відбувається у світі. Але сила візуальних медіа має свої підводні камені - особливо коли виникають питання щодо походження, автентичності чи контексту зображення", - йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що факт-чекінг у розділі пошуку зображень допоможе користувачам "робити більш обґрунтовані судження про те, що вони бачать в Інтернеті".
"Тепер, коли ви шукаєте в Google Images, під результатами мініатюрного зображення ви можете побачити мітку "Перевірка фактів".
Там ви зможете отримати коротку інформацію про походження, автентичність чи контекст зображення", - пояснили в Google.
"Таку мітку користувачі вже могли бачити на звичайних результатах пошуку чи в розділі новин", - додали у компанії.
Нагадаємо:
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Економічна правда
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