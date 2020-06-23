Google оголосив про запуск факт-чекінгу у розділі пошуку зображень

Компанія Google оголосила, що запускає функцію перевірки походження, автентичність та контексту зображення в Google Images.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Фотографії та відео - це неймовірний спосіб допомогти людям зрозуміти, що відбувається у світі. Але сила візуальних медіа має свої підводні камені⁠ - особливо коли виникають питання щодо походження, автентичності чи контексту зображення", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що факт-чекінг у розділі пошуку зображень допоможе користувачам "робити більш обґрунтовані судження про те, що вони бачать в Інтернеті".

"Тепер, коли ви шукаєте в Google Images, під результатами мініатюрного зображення ви можете побачити мітку "Перевірка фактів".

Там ви зможете отримати коротку інформацію про походження, автентичність чи контекст зображення", - пояснили в Google.

"Таку мітку користувачі вже могли бачити на звичайних результатах пошуку чи в розділі новин", - додали у компанії.

Нагадаємо:

У США проти Google подали позов на 5 мільярдів доларів за збір даних у режимі інкогніто.

Економічна правда