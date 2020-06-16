Мінфін понизив ставку за облігаціями держпозики до найнижчого рівня з початку року

На аукціонах 16 червня Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,96 мільярда гривень, ставки за короткостроковим інструментам досягли рекордно низького рівня з початку 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Середньозважені ставки дохідності за 3-місячними і 6-місячними паперами знижено на 150 базисних пунктів та склали 7,5% та 8% відповідно. До державного бюджету було залучено 532 млн грн за 3-місячними ОВДП та 483 млн грн за 6-місячними ОВДП.

Разом з тим, спостерігається повернення попиту на довгострокові інструменти. Від розміщення дворічних державних облігацій до державного бюджету залучено 729 млн грн, а трирічних – 216 млн грн. Середньозважена ставка дохідності за цими інструментами склала 10,57% та 10,76% відповідно.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, Мінфін відновив первинні аукціони в кінці квітня після майже двомісячної паузи і спочатку пропонував на них найкоротші трьох- і шестимісячні папери, однак до кінця травня він подовжив пропозиції до річних облігацій, а з червня - до півторарічних.

На останніх аукціонах 9 червня напередодні очікуваного ринком зниження Нацбанком облікової ставки відомству завдяки обмеженню пропозиції найкоротших паперів по 500 млн грн вдалося знизити ставку відсікання тримісячних до 9% і шестимісячних - до 9,5%.

Облігації з погашенням через дев'ять місяців продавалися за ставками до 10,75%, 12-міс. - до 10,79% і 1,5 року - до 10,8% річних. Максимальний попит був на найдовші - 1,5-річні папери: він досяг 5,9 млрд грн за номіналом.

Після оголошеного НБУ 11 червня зниження облікової ставки з 8% до 6% прибутковість ОВДП на вторинному ринку різко впала - приблизно на 2 п.п. на "короткому" кінці кривої і 1 п.п.п - на "довгому" її кінці.

У лютому, до початку коронакризи, дво- і трирічні папери розміщувалися за ставками близько 10% річних, що навіть трохи вище поточних ставок пропозиції на вторинному ринку.

Економічна правда