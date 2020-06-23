SkyUp з 26 червня поновлює внутрішні рейси Україною

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 26 червня поновлює виконання внутрішніх рейсів Україною.



Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Першими, зокрема, запускаються рейси з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя. У липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.



Згідно з нинішнім розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня - з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також із Львова й Одеси до Києва, 30 червня - з Києва до Львова.



Крім того, стартує продаж на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:



- Київ-Львів (щодня, окрім неділі), Львів-Київ (щодня, окрім суботи);



- Київ-Одеса-Київ (щодня, 11 разів на тиждень);



- Київ-Харків-Київ (щодня, окрім неділі);



- Київ-Запоріжжя (щодня, окрім суботи), Запоріжжя-Київ (щодня, окрім неділі);



- Харків-Львів-Харків (вівторок, п'ятниця, неділя);



- Харків-Одеса-Харків (понеділок, середа, четвер, субота);



- Львів-Херсон-Львів (понеділок, четвер, субота);



- Львів-Одеса-Львів (вівторок, п'ятниця, неділя).



Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.



При цьому, як зазначила компанія, з 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни в розкладі

Нагадуємо:

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 липня 2020 року планує почати польоти в Грузію і Албанію, а з 15 липня - в інші країни, якщо скасування заборон на в'їзд до них будуть проходити відповідно до попередніх домовленостей між країнами.