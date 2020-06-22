SkyUp планує відновити міжнародні рейси з липня
Авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 липня 2020 року планує почати польоти в Грузію і Албанію, а з 15 липня - в інші країни, якщо скасування заборон на в'їзд до них будуть проходити відповідно до попередніх домовленостей між країнами.
Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.
Пасажирам при цьому рекомендується до покупки квитка ознайомитися з вимогами в'їзду в країну призначення і з правилами повернення в Україну, а також переконатися в наявності всіх необхідних дозвільних документів для поїздки.
"Якщо пасажир придбає квиток в країну, правила в'їзду в яку не може виконати, повернення коштів за невикористаний квиток буде здійснюватися згідно з тарифом, але може тривати до півроку", - зазначили в SkyUp.
Згідно з даними авіакомпанії, починаючи з березня 2020 року SkyUp Airlines отримала близько 286 тис звернень щодо компенсації за невикористані через заборону польотів квитки. При цьому пасажири вже отримали понад 13 тис євро і 1,9 млн грн відшкодувань.
4,7 тис пасажирів оформили промокоди на загальну суму 38,1 млн грн.
Крім того, компанія додала, що з початку карантину їх служба підтримки працювала в перевантаженому режимі - протягом усього цього часу щодня приходило до 13 тис звернень.
Для виправлення цієї ситуації SkyUp впроваджує систему автоматизації обробки звернень. Пасажир після реєстрації на сайті авіакомпанії в персональному онлайн-кабінеті зможе самостійно вибрати вид відшкодування, який його влаштовує, а пасажири, які раніше подавали заявки на повернення коштів, за бажанням, - змінити статус заявки на промокод або перенесення дати, якщо за поданою раніше заявкою ще не був виставлений рахунок на повернення коштів.
Функціонал буде доступний орієнтовно через три тижні.
Економічна правда
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