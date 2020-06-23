Уряд продовжує вірити у зростання економіки у другому півріччі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що концепція про зростання економіки у другому півріччі 2020 року актуальна.

Про це повідомляє урядовий портал

Також Шмигаль наголосив, що уряд балансує між збереженням здоров’я та економічним ростом.

"Ми робимо все для того, щоб таке зростання почалося. Тому ми і говоримо про адаптивний карантин, а не про локдаун, тобто повне зупинення всієї країни, всієї економіки.

Ми дуже обережно будемо підходити і утримувати баланс між економічною стабільністю і розвитком та збереженням здоров’я і життя людей. В іншому випадку це може призвести для непоправних наслідків і втрат", - повідомив прем’єр.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів очікує зростання економіки України з 3-го кварталу 2020 року.

"Ми маємо макропрогнози економіки України від Мінекономіки, МВФ, Світового банку. Всі ці макропрогнози збігаються, ми очікуємо з 3-го кварталу зростання економіки України. Природно, що другий квартал провалений через карантин", - зазначив Шмигаль.

Економічна правда