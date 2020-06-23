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Зеленський створив Координаційну раду по реалізації програми "Велике будівництво"

Вівторок, 23 червня 2020, 14:31
 

Президент Володимир Зеленський постановив створити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" та затвердив персональний склад ради.

Про це йдеться в указі президента.

Відповідно до документа, основним завданням ради є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з реалізації програми "Велике будівництво".

Згідно з указом, Координаційна рада має право:

  • одержувати від держорганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;
  • запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади, керівників держпідприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

Керівником Координаційної ради буде заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також до ради увійшли гендиректор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОП Ольга Бугай, директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія Козловська (за згодою), міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім цього, до складу ради увійшли:

  • радник голови ОП Михайло Подоляк;
  • радник міністра Кабінету міністрів Олена Сімоненко (за згодою);
  • голова МОЗ Максим Степанов;
  • перший заступник голови ОП Сергій Трофімов;
  • міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо:

4 червня "Укравтодор" відкрив одну з перших доріг у рамках програми "Велике будівництво" - Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі.

Економічна правда

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