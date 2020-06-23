Зеленський створив Координаційну раду по реалізації програми "Велике будівництво"
Президент Володимир Зеленський постановив створити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" та затвердив персональний склад ради.
Про це йдеться в указі президента.
Відповідно до документа, основним завданням ради є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з реалізації програми "Велике будівництво".
Згідно з указом, Координаційна рада має право:
- одержувати від держорганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;
- запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади, керівників держпідприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.
Керівником Координаційної ради буде заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Також до ради увійшли гендиректор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОП Ольга Бугай, директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія Козловська (за згодою), міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Крім цього, до складу ради увійшли:
- радник голови ОП Михайло Подоляк;
- радник міністра Кабінету міністрів Олена Сімоненко (за згодою);
- голова МОЗ Максим Степанов;
- перший заступник голови ОП Сергій Трофімов;
- міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
Нагадаємо:
4 червня "Укравтодор" відкрив одну з перших доріг у рамках програми "Велике будівництво" - Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua