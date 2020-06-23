Зеленський створив Координаційну раду по реалізації програми "Велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський постановив створити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" та затвердив персональний склад ради.

Про це йдеться в указі президента.

Відповідно до документа, основним завданням ради є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з реалізації програми "Велике будівництво".

Згідно з указом, Координаційна рада має право:

одержувати від держорганів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади, керівників держпідприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

Керівником Координаційної ради буде заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також до ради увійшли гендиректор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОП Ольга Бугай, директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія Козловська (за згодою), міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Крім цього, до складу ради увійшли:

радник голови ОП Михайло Подоляк;

радник міністра Кабінету міністрів Олена Сімоненко (за згодою);

голова МОЗ Максим Степанов;

перший заступник голови ОП Сергій Трофімов;

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо:

4 червня "Укравтодор" відкрив одну з перших доріг у рамках програми "Велике будівництво" - Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі.

Економічна правда