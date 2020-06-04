"Укравтодор" відкрив першу дорогу програми "Велике будівництво" 

"Укравтодор" відкрив одну з перших доріг у рамках програми "Велике будівництво" - Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Відкриваємо у цьому році одну з перших доріг у рамках президентської програми Велике будівництво — Т–14–16 Львів — Пустомити — Меденичі.

Якщо подивитися на інші області, де часто роками нічого не відбувалося, Львівська — позитивне виключення. Є роки, коли будувалися та ремонтувалося сумарно більше 100 км доріг.

Однак ми бачимо, що цього недостатньо. У 2020 році ми піднімаємо планку вище та за амбітним планом оновимо майже 250 км. У найближчі роки нас чекає дійсно багато роботи" — розповідає голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Дорога протяжністю 47,5 км є найкоротшим шляхом до курортного міста Трускавець та селища Східниця, а також сполучає м. Львів з Пустомитівським, Миколаївським і Дрогобицьким районами.

Упродовж весняних місяців 2020 року відновлено 8,4 км шляху на ділянці с. Колодруби — смт. Меденичі та два мостові переходи у с. Колодруби.

Відремонтована дорога є альтернативою більш завантаженої М-06 Київ — Чоп і дозволяє розвантажити міжнародну трасу на 35 %.

Економічна правда