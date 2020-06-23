Українські стартапи, які отримали грант від держфонду заплатять 19,5% податку – ЗМІ

Стартапи, які отримали грант від Українського фонду стартапів повинні будуть сплатити 18% податку на прибуток і 1,5% військового збору, деякі учасники програми не обізнані, що отримають не всю суму.

Про це повідомляється у матеріалі AIN.UA.

Відзначається, що податок потрібно платити не тільки у випадку з УФС - в українській юрисдикції стартапу доведеться заплатити податок з будь-якого гранту.

Як стало відомо виданню, деякі стартапи вже отримали грант за цією програмою, але не повністю: сума зменшувалася через податки.

Стартапам надали роз'яснення від ДПС, в якій пояснювали причину такого оподаткування:

"Якщо стартап отримує грант (одноразову безповоротну цільову виплату фіз- і юросіб) і при цьому працює як фізособа-підприємець, такий грант оподатковується на загальних правилах. Тобто, якщо засновник стартапу - ФОП і він отримує грант, в цьому випадку він вважається фізособою, яке отримало дохід не від підприємницької діяльності. Це - загальний дохід фізособи, який оподатковується за загальними правилами.

З такого доходу сплачується 18% прибуткового податку і 1,5% військового збору.

Якщо одержувач гранту - юрособа, з гранту сплачується податок на прибуток".

USF видає гранти двох обсягів:

- Обіцяють $ 25 000, отримують - $ 25 000 мінус податок 19,5% = $ 20 125

- Обіцяють $ 50 000, отримують - $ 50 000 мінус податок 19,5% = $ 40 250.

Повідомляється, що про існування податку розповідають чи не в самому кінці - коли стартап знає, що може розраховувати на грант і очікує виплату.

Також грант виплачується за курсом на момент подачі заявки, а не на момент, коли гроші приходять на рахунок.