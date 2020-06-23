Фактичне падіння економіки може становити більше 5% — НБУ

Фактичне падіння економіки було суттєвішим за оцінку Національного банку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2020 року (0,5%). У другому кварталі року очікується поглиблення падіння реального ВВП.

Про це повідомляють аналітики нацрегулятора.

Зазначається, що це пов’язано з повільнішим зростанням споживчого та інвестиційного попиту в цей період, ніж очікувалося.

Вагомим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій. Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4% в річному вимірі. Такі значні темпи падіння інвестицій востаннє спостерігалися під час кризи 2014-2015 років.

У I кварталі 2020 року вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% порівняно з 27% у І кварталі 2019 року.

Також НБУ зазначає, що у II кварталі 2020 року очікується поглиблення падіння реального ВВП. Здебільшого через дію карантинних заходів упродовж всього кварталу.

Нагадуємо:

Раніше НБУ прогнозував, що унаслідок карантину та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

У 2020 році інфляція залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п - помірно прискориться у подальші місяці та на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону.

Економічна правда