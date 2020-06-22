Іноземні компанії за рік потроїли запаси газу в Україні

Обсяг газу, який зберігають в Україні іноземні компанії, в червні потроївся до 2,8 млрд куб. м порівняно з минулорічними показниками. Кількість таких компаній виросла з 7 до 54.

Про це повідомляє "Укртрансгаз".

Зазначається, що станом на 17 червня європейські майданчики були на 77% заповнені у порівнянні з середньою цифрою у 52% у цей період року.

"У нас найнижчі ціни на зберігання газу в Європі та дуже привабливі тарифи на транспортування блакитного палива", - зазначив генеральний директор "Укртрансгазу" Сергій Олексієнко.

Нагадуємо:

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

Пізніше виявилось, що технічні можливості нафтотранспортної системи України не передбачають можливості надання послуг зі зберігання нафти, крім того зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні

Економічна правда





