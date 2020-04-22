"Укртранснафта" не може запропонувати свої сховища нафти для іноземних компаній

Технічні можливості нафтотранспортної системи України не передбачають можливості надання послуг зі зберігання нафти, крім того зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні

Про це повідомила пресслужба "Укртранснафта" в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Усе технологічне обладнання нафтотранспортної системи (трубопроводи, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції) було спроєктоване і побудоване виходячи з її основного виробничого завдання - забезпечувати надійне та безперебійне транспортування нафти", - наголосили в прес-службі компанії в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, можливості зберігання нафти для іноземних компаній на території України не врегульовано на законодавчому рівні. Згідно з нормативно-правовими актами, нафта імпортного походження може бути на території України тільки у двох режимах - імпорт і транзит, зазначили в УТН.

Нагадуємо:

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють.

Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Однією із причин обвалу цін став надлишок нафти на ринку та відсутність місць для її зберігання.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти", 100% акцій якої належить НАК "Нафтогаз України", діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. км проходить територією 19 областей країни, має щорічну пропускну спроможність на вході 114 млн тонн, на виході - 56,3 млн тонн.

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