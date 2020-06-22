Уряд залучив 7 потенційних американських інвесторів — міністр економіки

За останні декілька тижнів за підтримки міністра економіки Ігоря Петрашка та Офісу із залучення інвестицій UkraineInvest вдалося залучити 7 нових американських інвесторів, зацікавлених у потенційних інвестиціях в Україну.

Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на Петрашка.

Повідомляється, що потенційні інвестори займаються такими сферами як: фармацевтичне виробництво, автомобільне виробництво, оборонне виробництво, кіноіндустрія, біоенергетика, інвестиційні фонди.

Наразі Міністерство веде з ними активні переговори, одні з яких відбулися у форматі ZOOM-конференції за участі Петрашка, радника міністра та члена наглядової ради UkraineInvest Алекси Чопівської і безпосередньо інвесторів, включаючи колишнього керівника ECM (ринки власного капіталу) для General Electric Capital and General Electric Ventures, який зацікавлений у створенні в Україні інвестиційного фонду в розмірі 50 мільйонів доларів.

Петрашко зазначив, що найближчим часом в Україні будуть прийняті законодавчі зміни, які забезпечать для нових інвесторів додаткові вигоди та переваги, що також посилить інвестиційну привабливість нашої держави.

У свою чергу потенційні інвестори зі США запевнили свою зацікавленість і бачення перспектив в Україні. Наразі вони готові вести детальні переговори з українськими бізнес-партнерами.

Нагадуємо:

У травні повідомлялось, що законопроєкт стосовно "інвестиційних нянь" готовий, і днями буде зареєстрований у парламенті. У новій версії документу "інвестняні" будуть надаватися у разі інвестиції від 30 млн дол (раніше йшлося про 100 млн дол).

Економічна правда





