IKEA досі не може задовольнити попит українського інтернет-магазину

Станом на 19 червня шведська компанія IKEA все ще не може задовольнити високий попит в українському інтернет-магазині, адже інтерес до товарів значно перевищив очікування компанії.

Про це повідомили The Page в пресслужбі IKEA.

У компанії також заявили, що рітейлер досі тимчасово обмежує свої послуги, щоб бути впевненим в тому, що зможе подбати про всі замовлення.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності і наполегливо працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити повноцінну діяльність", - додали в IKEA.

У той же час на питання про те, чому у компанії не вийшло вирішити технічні проблеми в Україні і коли вона зможе це зробити, в IKEA відповісти не змогли.

Нагадаємо:

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

Як повідомлялось раніше, IKEA в Україні відновить роботу приблизно до 8 червня, компанія наразі вирішує технічні проблеми.