Ціна на газ для потреб населення у червні знизиться ще на 5,9%

У червні ціна на природний газ для потреб населення і тепловиробників становитиме 2,142 грн за кубометр (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами й націнки газзбутів) - це на 5,9% менше, ніж у травні (2,276 грн за кубометр).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані компанії.

Зазначимо, що з січня 2020 року оптова ціна на природний газ у рамках ПСО розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів №17 від 24 січня 2020 року.

Основним індикативом є фактичні результати біржових торгів, які відбуваються з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" у липні 2020 року підвищить ціну на природний газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 9,7% (на 314,4 грн) у порівнянні з ціною поточного місяця - до 3,57 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).