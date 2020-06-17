Двом посадовцям "Електроважмашу" повідомили про підозру після обшуків на підприємстві

Представнику вищого керівництва, а також одному з директорів заводу "Електроважмаш" повідомлено про підозру у службовій недбалості та розтраті майна у великому розмірі. Сума збитків завданих заводу оцінюється в 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Харківської місцевої прокуратури.

Прокуратура встановила, що між "Електроважмашем" та підприємством, розташованим у Лондоні, було укладено договір на поставку обладнання.

У період з грудня 2019 по квітень 2020 року один з директорів заводу, узгоджуючи поставки тягового агрегату, достовірно знав, що його планова собівартість та фактична вартість виробництва є вищою за ціну продажу.

Незважаючи на це, керівник підписав специфікацію та додаткову угоду, згідно яким передбачено поставку агрегату покупцеві за заниженою ціною.

У подальшому один з директорів ДП підписав дві міжнародні товарно-транспортні накладні, відповідно до яких підприємство відвантажило чотири одиниці тягового агрегату на користь іноземного підприємства. При цьому встановлено, що кінцевим вантажоотримувачем є Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації.

Представнику вищого керівництва заводу, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 759 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Санкція ч. 4 ст. 191 КК України, за якою повідомлено про підозру директору підприємства, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад вирішується.

Нагадуємо:

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна держпідприємства "Завод Електроважмаш", з якого в обхід санкцій поставляли до Брянського машинобудівного заводу (РФ), 16 червня на харківському заводі тривали обшуки.

Економічна правда