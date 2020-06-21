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У ході реформи "Укрзалізниця" не планує закривати вагонобудівні заводи

Неділя, 21 червня 2020, 11:54
 

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик заявив, що у ході реформи вагонного господарства компанія не планує закривати вагонобудівні заводи, а навпаки – запропонує концепцію їх розвитку й спеціалізації.

Про це він заявив під час візиту на Панютинський вагоноремонтний завод, передає прес-служба.

За словами керівника компанії̈, наразі на ринку вантажних вагонів спостерігається профіцит рухомого складу, зокрема за рахунок збільшення приватного парку, тому "Укрзалізниця" не планує нарощувати їх будівництво, а сконцентрується на ремонтах.

"Панютинський завод стане базовим для ремонту й будівництва вагонів. Підприємство отримуватиме замовлення не лише від "Укрзалізниці", а й від приватних власників рухомого складу", — зазначив Іван Юрик.

Крім того, на його думку, Уряд має підсилити вимоги до вікових показників та технічного стану вагонів, які використовуються на залізничній̆ мережі України. 

"Це питання опрацьовується з Мінінфраструктури. Наразі приватні компанії̈ використовують вантажні вагони, які перебувають у дуже поганому технічному стані.  Ми маємо заборонити експлуатацію таких вагонів, адже це безпека руху", - заявив керівник товариства. 

За його словами, таким чином збільшити попит на виготовлення нових вагонів та ремонти.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" імплементує новий договір на перевезення вантажів без змін у вартості послуг. 

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Економічна правда
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