Укрзалізниця оновить договір на перевезення вантажів без змін у тарифах 

"Укрзалізниця" імплементує новий договір на перевезення вантажів без змін у вартості послуг.

Про це повідомив в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" Роман Веприцький під час засідання робочої групи з оперативного розв'язання питань логістики у сільському господарстві.

"Ми відпрацювали всі зауваження ринку. Одним з таких було питання змін у тарифах при введені нового договору. Одразу хочу повідомити, що введення нового договору не позначиться на вартості послуг, що надаються нашим клієнтам", — розповів Веприцький.

В.о. члена правління також повідомив, що Укрзалізниця дослухалась до ринку та запровадила порядок звернення клієнтів з приводу змін у договорі.

"Принциповим було питання відсутності можливості оскарження додаткових змін, які вносить "Укрзалізниця". Після проведення консультацій були внесені правки, згідно з якими з’явився порядок звернення клієнтів з приводу будь-яких змін у договорі. Тобто ми готові й надалі опрацьовувати всі пропозиції та зауваження, які будуть у майбутньому озвучуватись стосовного нового договору", — уточнив Веприцький.

Також в.о. члена правління розповів, що Укрзалізниця впроваджує економічні стимули для більш ефективного використання власних вагонів.

"З новим договором ми впровадимо ряд клієнтоорієнтованих заходів, які стануть стимулом для використання вагонів власності Укрзалізниці", — додав Веприцький.

Економічна правда