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Курс гривні повільно зміцнюється

Вівторок, 2 червня 2020, 19:30
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 червня на рівні 26,80.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 2 червня - 29,80 гривні).

Нагадуємо:

2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79 - 26,81 гривні за долар.

Економічна правда

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