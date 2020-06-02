Курс гривні повільно зміцнюється
Вівторок, 2 червня 2020, 19:30
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 червня на рівні 26,80.
Про це йдеться у даних НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 2 червня - 29,80 гривні).
Нагадуємо:
2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.
2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79 - 26,81 гривні за долар.
Економічна правда
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