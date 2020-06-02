Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,79 - 26,81 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79 - 26,81 гривні;

Євро – 29,96 - 29,98 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 – 26,89 гривні. Євро купують по 29,44 гривні, продають по 29,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 26,82 гривні, євро - 29,54 - 29,69 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 червня на рівні 26,82.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 1 червня - 29,93 гривні).

2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

Економічна правда