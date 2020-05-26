Аукціон ОВДП: Мінфін знизив ставку дохідності і залучив до бюджету 1 мільярд гривень

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики до держбюджету залучили 1 037 млн грн, знизивши ставки за короткостроковими ОВДП.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Зазначається, що Мінфін запропонував інвесторам номіновані у гривні цінні папери з терміном обігу 3, 6, 9 та 12 місяців.

"Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП склала 10,19% (зменшення на 31 базисний пункт), а за шестимісячними - 10,33% (зменшення на 45 б.п.).

При цьому, Мінфін не задовільнив попит по ставках вищих, ніж на минулому аукціоні, за 9-місячними та 12-місячними ОВДП, залишивши незмінними ставки доходності за річними ОВДП та залучивши при цьому 314 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За 9-місячними паперами аукціон не відбувся.

Нагадаємо:

19 травня аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців та 1 рік, а також ОВДП в доларах США зі строком погашення 7 місяців. Загалом Мінфін залучив до бюджету 21,2 мільярда гривень.

Екоромічна правда