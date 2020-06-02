Приміські поїзди: В УЗ розповіли, скільки пасажирів перевезли у перший день червня

У перший день відновлення курсування приміських поїздів - 1 червня - "Укрзалізниця перевезла у приміському сполученні 48,1 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

У компанії закликали пасажирів виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом.

Зокрема, під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції - не менше 1,5 м, а у разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

Нагадаємо:

З 1 червня Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною - перший поїзд відправився зі станції "Київ-Пасажирський" до Костянтинівки.

Економічна правда