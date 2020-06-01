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Вартість автогазу в середньому зросла на 18 копійок

Понеділок, 1 червня 2020, 14:10
 

За вихідні (29 травня - 1 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили ціну на автогаз у межах 10-50 копійок за літр - середня ціна автогазу по Україні 1 червня становить 10,38 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що консолідована мережа "Привату" у середньому підвищила ціни на 15-16 копійок за літр - до 9,68 - 9,70 гривень за літр.

Мережа WOG у середньому підвищила ціни на 50 копійок за літр - до 10,40 грн/л. А у мережі OKKO середня ціна виросла на 20 копійок за літр - до 10,90 грн/л.

Нагадаємо:

За тиждень 22-29 травня середня роздрібна ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 7% (на 65 копійок) - до 10,20 гривень за літр.

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паливо АЗС

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Економічна правда
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