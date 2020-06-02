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У "Дії" з'явилась можливість зчитувати QR-коди

Вівторок, 2 червня 2020, 14:37
 

У додатку "Дія" з'явився рідер QR-кодів, новий функціонал дозволяє миттєво підтвердити дійсність документу.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"QR документа в Дії перевіряється смартфоном, для цього не потрібно окремих інструментів чи програм. Але для більшого комфорту ми додали рідер QR-кодів одразу в Дії - перевіряйте цифрові документи будь-яким способом.

Новий функціонал миттєво підтвердить дійсність документа. Це не тільки зручно, але й насамперед безпечно. Як і завжди - запит надійде просто до реєстру та відобразиться вся інформація", - написав Федоров.

За його словами, у новій версії 1.9.0 допрацювали push-повідомлення, їх налаштування та інші технічні деталі.

Нагадаємо:

Раніше до додатку державних онлайн-послуг "Дія" додали цифрову автоцивілку. Відтепер у цифровому доступі водія буде повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та страховка.

Економічна правда

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Мінцифри "Дія"

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