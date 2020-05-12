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"Дія" презентувала цифрову автоцивілку

Вівторок, 12 травня 2020, 18:28
 

До додатку державних онлайн-послуг "Дія" додали цифрову автоцивілку. Відтепер у цифровому доступі водія буде повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та страховка.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У Мінцифрі пояснюють принцип дії нової послуги: мобільний застосунок робить запит по номером авто в систему МТСБУ щодо наявності страховки. Якщо страховий поліс дійсний, в меню техпаспорта у Дії відобразиться рожева бігуча строка "страховий поліс дійсний". Якщо ні, то жовта — "страховий поліс не дійсний".

Для відображення документа треба оновити "Дію" до версії 1.7.2

Також у Мінцифрі ще раз наголосили на безпеці передачі персональних даних.

"Ми турбуємося про вашу безпеку: архітектура Дії побудована так, що на серверній частині взагалі не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. Дія відображає їх, лише здійснюючи разовий запит. При цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах – використовується подвійне шифрування", - йдеться у повідомленні.

Юридична сила автоцивілки в смартфоні визначена у відповідній постанові Кабміну.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Економічна правда

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авто "Дія"

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