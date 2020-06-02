В Україні відкриють 5 нових МакДональдз у цьому році

МакДональдз Україна відстрочила заплановані реконструкції ресторанів через карантин і планує відкрити 5 нових закладів в Україні.

Про це повідомила гендиректор Юлія Бадрітдінова в ході прес-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми відстрочили реконструкції ресторанів, а направили наші зусилля на те, щоб відкрити більше нових ресторанів. Ми не зменшували кількість відкриттів, ми змінюємо пріоритизації відповідно до ситуації, яка сьогодні відбувається", - повідомила вона.

За її словами, в минулому році МакДональдс відкрив 5 ресторанів в Україні, і в цьому році запланував зберегти темпи нових відкриттів - додати ще п'ять нових закладів до мережі.

"На наступний рік у нас дуже амбіційні плани: відкрити точно не менше, ніж в попередні роки. У 2019-му ми інвестували в Україну понад 500 млн грн і продовжуємо інвестувати не менше в поточному.

А в наступному будемо збільшувати інвестиції в Україну (...) - є бажання штаб-квартири компанії інвестувати в розширення мережі в Україні, тому ми дуже відкриті, шукаємо найкращі локації і партнерів", - зазначила Бадрітдінова.

При цьому вона додала: у МакДональдз є впевненість в тому, що в Україні є де відкривати ресторани. У фокусі - великі міста України, але компанією розглядаються різні локації, уточнила гендиректор.

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Нагадуємо:

МакДональдз в Україні 11 травня відкрила літні майданчики і запустило обслуговування на виніс через експрес-вікна і тамбури у 78 ресторанах мережі.

Як повідомлялося, раніше в зв'язку з впровадженням карантину "МакДональдз" 17 березня закрив усі заклади мережі на карантин, але продовжив приймати замовлення в McDrive і через сервіс доставки Glovo.