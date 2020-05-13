МакДональдз в Україні відкрив літні майданчики та запрацював на виніс 

МакДональдз в Україні 11 травня відкрила літні майданчики і запустило обслуговування на виніс через експрес-вікна і тамбури у 78 ресторанах мережі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу компанії

"Відповідно до рішення уряду про послаблення карантинних обмежень, з 11 травня додатково до сервісів доставки і "МакДрайв" страви у "МакДональдз" можна замовити й отримати на виніс. Також клієнти можуть користуватися майданчиками мережі під відкритим небом", - йдеться у повідомленні.

Експрес-вікна і тамбури працюють з 8:00 до 22:00. У такому форматі працюють 78 ресторанів мережі, ще 14 розташовані у закритих торговельних центрах.

Компанія також посилила процедури гігієни в закладах: встановлено додаткові дезінфікувальні диспенсери, співробітники працюють у рукавичках і масках, кожні дві години здійснюють дезінфекцію поверхонь, в зоні обслуговування - щогодини.

"Співробітники нагадують клієнтам про необхідність дотримуватися рекомендованої дистанції. Для зручності перед рестораном нанесено розмітку, що показує безпечну відстань, а на літніх майданчиках із цією самою метою встановлено нагадування про те, що за столиком також необхідно дотримуватися дистанції", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше в зв'язку з впровадженням карантину "МакДональдз" закрив усі заклади мережі на карантин, але продовжив приймати замовлення в McDrive і через сервіс доставки Glovo.