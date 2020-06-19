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Нацбанк визначив курс гривні на наступний тиждень

П'ятниця, 19 червня 2020, 19:10
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 26,72 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,00 гривні (на 19 червня - 30,05 гривні).

Нагадуємо:

19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,75 гривні за долар.

19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.

Економічна правда

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