Нацбанк визначив курс гривні на наступний тиждень
П'ятниця, 19 червня 2020, 19:10
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 26,72 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,00 гривні (на 19 червня - 30,05 гривні).
Нагадуємо:
19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,75 гривні за долар.
19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.
Економічна правда
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