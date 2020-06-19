Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,71 - 26,73 гривні;

Євро – 29,99 - 30,02 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,62 – 26,83 гривні. Євро купують по 29,66 гривні, продають по 30,08 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,73 - 26,78 гривні, євро - 29,83 - 29,93 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 19 червня на рівні 26,76 гривні за долар.

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,75 гривні за долар.

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,75 гривні за долар.

Економічна правда