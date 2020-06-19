Компанія дружини нового голови Мінекології фігурує у справі НАБУ – "Схеми"

Роман Абрамовський

Компанія ПАТ "Київгідромонтаж", 79% акцій якої належить дружині нового міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, фігурує у справі НАБУ щодо зловживання владою або службовим становищем, при цьому сам Абрамовський був членом наглядової ради компанії.

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях".

Зазначається, що "Київгідромонтаж" у 2017 році виграв тендер держпідприємства "Укрводшлях" на ремонт Канівського судноплавного шлюзу на 20,9 млн гривень – компанія мала замінити ворота цієї гідротехнічної споруди на Дніпрі, через яку проходять судна.

"Гроші фірма отримала, але зрештою роботи не виконала, аргументуючи це тим, що "Укрводшлях" не надав дозволу на виконання будівельних робіт.

У свою чергу, "Укрводшлях" запевняв, що вказані роботи є "капітальним ремонтом", а не будівництвом, посилаючись на висновок ДП "Укрдержбудекспертиза", і пішов до Господарського суду з вимогою про стягнення штрафних санкцій з ПАТ "Київгідромонтаж" за неналежне виконання договору, проте суд відхилив позов. "Укрводшлях" не cтав подавати апеляцію на це рішення.

Водночас у 2019 році "Укрводшлях" оголосив новий тендер, в якому перемогла інша фірма, яка отримала 19,5 мільйонів на ці ж роботи, на червень 2020 року заплановане відкриття Канівського судноплавного шлюзу, який був заблокований більше 2 років.

"Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляють, що через збитки, ймовірно, завдані державі, НАБУ у січні 2020 року розпочало кримінальне провадження, у рамках якого досліджує дії службових осіб ДП ВШ "Укрводшлях" та ПрАТ "Київгідромонтаж".

На запит "Схем" в НАБУ підтвердили, що така кримінальна справа існує.

"Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000054 від 21.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. На цей час у вказаному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не здійснювалось", – заявили у пресслужбі НАБУ.

"Щодо цього кримінального провадження я, можна сказати, вперше чую. Ми не змогли виконати роботи, тому що замовник не отримав дозвіл на початок виконання будівельних робіт. Обладнання було виготовлене, але до монтажу приступити не змогли", - заявив у коментарі "Схемам" генеральний директор "Київгідромонтажу" Костянтин Гелюта.

"Впевнений у тому, що обладнання, яке я поставив, було якісним. На сьогоднішній день я не отримав жодного аргумента, жодної претензії від замовника відносно того, що продукція не відповідає нормам", - додав він.

Водночас в "Укрводшляху" відповіли, що планують створити комісію, яка перевірить якість поставленого компанією "Київгідромонтаж" обладнання.

"Наразі на базі підприємства планується створити комісію, в повноваження якої, зокрема, але не виключно, буде відноситися проведення перевірки виконаних робіт та за результатами такої перевірки – складання акту інспекторського огляду, відповідно до якого можливо буде сформулювати висновки щодо якості обладнання поставленого ПАТ "Київгідромонтаж", - заявили в держкомпанії.



"Щодо причин, чому "Укрводшлях" не подав апеляційну скаргу на рішення суду, у підприємстві порадили звернутися до колишнього керівництва.

Також підприємству відомо про кримінальне провадження, відкрите НАБУ, проте жодних деталей в ДП "Укрводшлях" не повідомили, посилаючись на таємницю слідства", - пишуть журналісти.

Сам Абрамовський в коментарі "Схемам" заявив, що йому нічого не відомо про кримінальне провадження НАБУ щодо компанії його дружини.

"Нічого не відомо (про це кримінальне провадження – ред.).Може і є, може немає. Я цього не знаю. Я не займався і не займаюся оперативною діяльністю цього підприємства.

Можливо, може і є якась неякісна поставка. Якщо є рішення суду, що вона неякісна, то це відомо, якщо ні - то це оціночне судження одного із контрагентів", - підкреслив новопризначений міністр.

При цьому, за даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 79% акцій ПАТ "Київгідромонтаж" належить Світлані Юрченко - дружині Романа Абрамовського.

Сам Абрамовський був членом наглядової ради компанії, але навесні 2019 року припинив свої повноваження.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 19 червня призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів.