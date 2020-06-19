Приватизація готелю "Дніпро": зацікавились понад 30 претендентів – Фонд держмайна

Фонд держмайна 15 липня проведе приватизаційний аукціон з продажу київського готелю "Дніпро", об'єктом уже зацікавились понад 30 претендентів – це українські й іноземні компанії.

Про це у колонці для ЕП написав голова Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко.

"На фоні інших державних об'єктів "Дніпро" виглядає не найгіршим чином – як мінімум, він у плюсі. Звичайно, цей плюс сміхотворний: прибуток становить 100 тис грн на рік, тобто близько 8,3 тис грн на місяць.

Плюс (точніше, мінус) 4,8 млн грн боргів, що залишилися від "ефективного державного управління". Якщо згадати, що це чотиризірковий готель у центрі європейської столиці, то цифра виглядає непривабливо", - пдкреслив Сенниченко.

Також він назвав ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

"Найбільше запитань виникає щодо останнього параметра. Ми наполягаємо на збереженні історичної назви, оскільки за майже 60 років будівля стала одним із символів Києва і позбавити його киян було б неправильно. Зрештою, ми продаємо непрофільний державний актив, але не історичну пам'ять.

Майбутнього власника та оператора ця умова ні в чому не обмежує. У назві можуть бути поєднані бренд міжнародного готельного оператора і слово Dnipro. Така локалізація є звичайною міжнародною практикою", - пояснили у Фонді держмайна.

"Стартова ціна "Дніпра" становить 80 млн грн, але вона дуже умовна. За законом про приватизацію, це просто стартова вартість акцій, які продає держава.

Я впевнений, що вже перший крок аукціону підвищить вартість в рази, а на фініші ми легко подолаємо позначку 0,5 млрд грн. Надважливо створити реальний аукціон і змагання інвесторів – розкрити абсолютно всю інформацію про об'єкт приватизації та забезпечити рівні умови аукціону для усіх", - додав Сенниченко.

Читайте детальніше у колонці: Готель "Дніпро": як відбувається приватизація

Нагадаємо:

Фонд державного майна виставив готель "Дніпро" на аукціон, проведення якого планується 15 липня, стартова ціна – 80,9 мільйона гривень.

Економічна правда