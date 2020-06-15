Державний готель "Дніпро" в центрі Києва виставили на продаж, стартова ціна - 80 мільйонів

Фонд державного майна виставив готель "Дніпро" на аукціон, проведення якого планується 15 липня, стартова ціна – 80,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Повідомляється, що новий власник отримає будівлю готелю загальною площею 12 829 м², яка складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу і підвалу. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць – земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування.

У розпорядженні гостей 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і декілька конференц-залів.

Об'єкт розташований у самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, поруч з Майданом Незалежності.

Нагадуємо:

Раніше ФДМУ повідомляв, що готель "Дніпро" виставлять на аукціон навесні, стартова ціна - 10 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

"Як і обіцяли, ми почали з Державного управління справами - всі об'єкти, які можемо передати на приватизацію, вже передали. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий до приватизації, і, я думаю, це буде пілотний проект", - заявив Зеленський.

ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.

Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.

Економічна правда