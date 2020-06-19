МАУ встановила в "Борисполі" лабораторію для тестування на Covid-19

Авіакомпанія МАУ встановила в аеропорту "Бориспіль" першу лабораторію, яка робить ПЛР тести та тести на антитіла, її будуть використовувати для екіпажів МАУ, також лабораторія зможе забезпечити потреби відлітаючих або прилітаючих пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту.

Про це повідомляє в Facebook президент компанії Євгеній Дихне.

Лабораторія показуватиме результати ПЛР тесту за 3 години, при цьому можливе одночасне завантаження 96 зразків

Зразок результату теста

Також передбачєаться опція термінового ПЛР тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин і тестування крові на антитіла

"Фактично лабораторія зможе забезпечити і потреби відлітаючих або прилітаючих пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту. Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону із наявністю тесту ПЛР", - повідомляє Дихне

Також він зауважив, що ціна за тестування ще не сформована, про нею повідомлять додатково.

Економічна правда