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МАУ скасовує більшість міжнародних рейсів до 1 серпня

Середа, 17 червня 2020, 19:16
 

Авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії зазначають, що відкриття кордонів відбувається не паритетно і більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють обмежувальні заходи під час прибуття до країни призначення у вигляді тестування на COVID-19 або самоізоляції. 

"За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо). Для адаптації до нових потреб ринку пасажирських авіаперевезень МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року.

Таким чином авіакомпанія МАУ прагне запобігти невиправданим очікуванням пасажирів та скасуванню незавантажених рейсів. У червні авіакомпанія продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми", - пояснюють у прес-службі.

На етапі відновлення міжнародного авіасполучення протягом червня авіакомпанія також вбачає потенціал у регулярних внутрішніх та міжнародних рейсах та планує здійснити рейси за такими напрямками:

  • 18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний)
  • 19 червня: Київ – Херсон, Київ - Одеса
  • 20 червня: Київ – Бангкок
  • 21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул - Київ
  • 22 червня: Київ – Нью Йорк - Київ (евакуаційний)
  • 23 червня: Київ – Амстердам - Київ
  • 24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж
  • 25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний),
  • 26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ , Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ - Херсон
  • 28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ
  • 29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ
  • 30 червня: Київ – Амстердам – Київ

Зазначається, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде, насамперед, економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку, а також – перспективи подальшої лібералізації режиму перетину кордону для українців. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.

Економічна правда

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