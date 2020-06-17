МАУ скасовує більшість міжнародних рейсів до 1 серпня

Авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії зазначають, що відкриття кордонів відбувається не паритетно і більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють обмежувальні заходи під час прибуття до країни призначення у вигляді тестування на COVID-19 або самоізоляції.

"За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо). Для адаптації до нових потреб ринку пасажирських авіаперевезень МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року.

Таким чином авіакомпанія МАУ прагне запобігти невиправданим очікуванням пасажирів та скасуванню незавантажених рейсів. У червні авіакомпанія продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми", - пояснюють у прес-службі.

На етапі відновлення міжнародного авіасполучення протягом червня авіакомпанія також вбачає потенціал у регулярних внутрішніх та міжнародних рейсах та планує здійснити рейси за такими напрямками:

18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний)

19 червня: Київ – Херсон, Київ - Одеса

20 червня: Київ – Бангкок

21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул - Київ

22 червня: Київ – Нью Йорк - Київ (евакуаційний)

23 червня: Київ – Амстердам - Київ

24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж

25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний),

26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ , Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ - Херсон

28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ

29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ

30 червня: Київ – Амстердам – Київ

Зазначається, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде, насамперед, економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку, а також – перспективи подальшої лібералізації режиму перетину кордону для українців. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.

Економічна правда