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SkyUр закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня

Четвер, 18 червня 2020, 20:32
 

Авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня 2020 року включно.

Про це повідомила пресслужба компанії у коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні з боку Греції, а також з боку інших країн ЄС не підтверджено інформацію про готовність приймати рейси з України. У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за напрямками до цих країн до 15 липня 2020 року включно", - розповіли в SkyUp, уточнивши, що інформація може змінюватися у будь-який час у зв'язку з розвитком ситуації з коронавірусом.

Пасажирам скасованих рейсів пропонується безкоштовна заміна дати квитка незалежно від правил тарифу, повернення коштів, згідно з правилами тарифу, і промокод на 120% від суми бронювання.

В авіакомпанії зазначають, що інформують пасажирів про скасовані рейси шляхом смс та e- mail-повідомлень.

Нагадуємо:

Авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року.

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авіа

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