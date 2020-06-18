Автогаз у роздріб подорожчав ще на 6 копійок за літр
Четвер, 18 червня 2020, 14:28
Роздрібна ціна автогазу у мережах АЗС 18 червня зросла на 6 копійок за літр - до 11,34 гривень за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Зазначається, що середня ціна на паливо у мережі ОККО виросла на 5 копійок за літр - до 12,03 гривень за літр.
Водночас WOG підвищила ціни у середньому на 10 копійок за літр - до 12,11 гривень за літр.
А консолідована мережа групи "Приват" підвищила ціни на 25 копійок за літр на станціях у Житомирській області.
Нагадаємо:
Мережі АЗС 17 червня підвищили ціну на автогаз у середньому на 6 копійок за літр - до 11,29 гривень за літр.
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