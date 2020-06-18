Бізнес очікує поправок до податкового закону "1210" найближчим часом: що зміниться

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) очікує реєстрації в парламенті законопроекту з поправками в закон 466-IV про зміни до Податкового кодексу щодо удосконалення адміністрування податків (№1210) найближчим часом.

Про це повідомила виконавчий директор асоціації Ганна Дерев'янко в коментарі для Інтерфакс-Україна.

"ЄБА дякує за конструктивну співпрацю і очікує, що найближчим часом новий законопроєкт зі змінами до Податкового кодексу буде зареєстрований у Верховній Раді і буде містити пропозиції, узгоджені з бізнесами і представниками органів державної влади під час зустрічей робочої групи", - сказала Дерев'янко.

За її словами, на цьому тижні в Офісі президента відбулася вже четверта зустріч робочої групи з доопрацювання змін до Податкового кодексу з урахуванням закону 466, в якій взяли участь зокрема представники ЄБА.

"Під час зустрічі було озвучено, що деякі пропозиції бізнесу враховані", - вказала Дерев'янко.

Крім відстрочки застосування правил оподаткування доходів від контрольованих іноземних компаній (КІК), відстрочення норм щодо виконання нерезидентами функцій податкових агентів за операціями з деякими інвестиційними активами законопроект буде також пропонувати перехідний період для застосування ряду інших правил.

"Наприклад, з огляду на те, що зміна методу розрахунку податку на прибуток для іноземних представництв вимагає істотних змін податкового обліку підприємства, включаючи зміни в ПО, внутрішніх процедурах, реорганізації роботи бухгалтерської служби, бізнес запропонував відтермінувати вступ цієї норми до 2021 року", - зазначила Дерев'янко.

Як очікується в новому законопроекті буде уточнено, що податкове коректування по штрафам та пені за порушення законодавства не застосовується, поки вказаний штраф не сплачено платником податків.

"На останній зустрічі був, окрім іншого, узгоджено питання реєстрації (перенесення в СЕАРП) залишків нових підакцизних товарів для суб'єктів, які використовують їх для власного споживання в технологічних процесах. Деякі позиції від спільноти були враховані частково, зокрема, застосування "ділової цілі" , правил трансфертного ціноутворення, умовних дивідендів ", - зазначила виконавчий директор ЄБА.

У той же час низку пропозицій від бізнес-спільноти про підтримку бізнесу під час економічної кризи залишили без розгляду, зокрема - про зниження навантаження на фонд оплати праці.

"Ми також сподіваємося, що на наступній сесії Верховної Ради у депутатів вистачить часу і політичної волі у керівництва країни на підготовку змін до Податкового кодексу з усіх питань, які залишилися без розгляду - ПДФО, ЄСВ, рента, акциз, уточнення ряду дискреційних норм", - додала Дерев'янко.

Разом з тим він вказав на необхідність підготувати законопроект з поправками до цього закону, що стало темою недавньої зустрічі зацікавлених сторін, в тому числі бізнес-асоціацій, в Офісі президента.

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Нагадуємо:

1 травня, після п'яти місяців вичікування, Зеленський підписав податковий закон "1210", яким запровадив імплементацію нових податкових правил. Саакашвілі наголошував, що президент підписав закон задля продовження співпраці з МВФ.

Також Зеленський вказав на необхідність підготувати законопроект з поправками до цього закону, що стало темою недавньої зустрічі зацікавлених сторін, в тому числі бізнес-асоціацій, в Офісі президента.

Заступник голови ОП Юлія Ковалів в кінці травня анонсувала внесення через два тижні в парламент законопроекту, напрацьованого в ході консультацій зі стейкхолдерами.