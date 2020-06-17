Виробники горілки розкритикували звільнення Блескуна та відтермінування демонополізації "Укрспирту"

Асоціація "Укргорілка" розкритикувала рішення фінкомітету Ради рекомендувати до прийняття законопроект №3443 про збереження держмонополії на виробництво спирту не до липня, а до жовтня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зняття Сергія Блескуна з позиції в.о. глави ДП "Укрспирт", блискавичний розгляд профільним комітетом ВРУ законопроекту №3443 і узгодження перенесення термінів приватизації і демонополізації - це чергова зупинка процесу роздержавлення спиртової галузі, який ми спостерігаємо роками" , - повідомили в організації.

В асоціації "Укргорілка" зазначили, що спочатку законопроект передбачав відстрочку скасування держмонополії до 1 січня 2021 року, однак комітет підтримав зміну термінів.

"Даний законопроект не стояв на порядку денному засідання на сьогодні, і асоціація дізналася про його голосування профільним комітетом постфактум. Окрім цього, поки на сайті ВР відсутній текст оновленого законопроекту", - повідомили в асоціації.

В "Укргорілка" зазначили, що перенесення терміну початку приватизації і зняття з посади керівника ДП "Укрспирт", за період роботи якого були вжиті заходи, спрямовані на боротьбу з нелегальною торгівлею, проведена підготовка спиртзаводів до приватизації, перекреслює всі напрацювання, повертає до часів, "коли на спиртових заводах сиділи "смотрящі", а нелегальний ринок алкоголю становив більше половини".

"На жаль, з прийнятими сьогодні рішеннями спиртова галузь ризикує назавжди залишитися в стані занепаду у власності держави і "під дахом" нелегальних виробників.

Ми наполягаємо на всебічному публічному розгляді проекту про перенесення термінів приватизації "Укрспирту", на впровадженні жорстких ліцензійних умов для виробників спирту, а також звертаємося до президента і прем'єр-міністра про взяття цього питання під особистий контроль і недопущення "консервації" ситуації на невизначений час, вигоду від якої може отримати тільки нелегальний виробник", - заявляють в асоціації.

Нагадуємо:

Мінекономіки підписанли указ про звільнення в.о. голови держкомпанії "Укрспирт" Сергія Блескуна.

Блескун очолював "Укрспирт" з жовтня 2019 року.